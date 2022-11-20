Армия РФ уничтожила базу расположения ВСУ в районе Очакова

Ночью, 20 ноября, в воскресенье, российская армия в районе Очакова нанесла удары из реактивных систем залпового огня по скоплениям сил ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

"Мероприятия необходимы в рамках затруднения для противника попыток организовать десант на Кинбурнской косе", — пишет эксперт в мессенджере.

Также он сообщил, что этой же ночью националисты обстреляли железнодорожный узел в Иловайске. Он отметил, что по нему в течение спецоперации уже были прилёты. Обстрелы ВСУ призваны затруднить обеспечение российских войск в Донбассе.