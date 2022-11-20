Ночью, 20 ноября, в воскресенье, российская армия в районе Очакова нанесла удары из реактивных систем залпового огня по скоплениям сил ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.
"Мероприятия необходимы в рамках затруднения для противника попыток организовать десант на Кинбурнской косе", — пишет эксперт в мессенджере.
Также он сообщил, что этой же ночью националисты обстреляли железнодорожный узел в Иловайске. Он отметил, что по нему в течение спецоперации уже были прилёты. Обстрелы ВСУ призваны затруднить обеспечение российских войск в Донбассе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Рогозин рассказал о системе управления артиллерийским боем "Крапива" ВСУ.