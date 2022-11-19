По Запорожью нанесены много ракетных ударов, повреждён завод "Мотор Сич"

В Запорожье нанесены удары по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинские СМИ пишут, что беспилотники "Герань" ударили по объекту промышленной инфраструктуры. Не менее семи взрывов было слышно в городе.

"Из пока неподтвержденных фактов — некоторые СМИ утверждают, что в городе Запорожье нанесён удар по заводу "Мотор Сич", — пишет ведущий Первого канала и отмечает, что Николаевский гауляйтер Виталий Ким тоже объявил воздушную тревогу в области.

Позже сообщили, что при взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье поражены:

▪️склад боеприпасов ВСУ;

▪️производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич".

На атакованном предприятии производились авиационные двигатели АИ-450 и комплектующие для БПЛА армии Украины.