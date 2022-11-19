В Запорожье нанесены удары по критической инфраструктуре.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинские СМИ пишут, что беспилотники "Герань" ударили по объекту промышленной инфраструктуры. Не менее семи взрывов было слышно в городе.
"Из пока неподтвержденных фактов — некоторые СМИ утверждают, что в городе Запорожье нанесён удар по заводу "Мотор Сич", — пишет ведущий Первого канала и отмечает, что Николаевский гауляйтер Виталий Ким тоже объявил воздушную тревогу в области.
Позже сообщили, что при взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье поражены:
▪️склад боеприпасов ВСУ;
▪️производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич".
На атакованном предприятии производились авиационные двигатели АИ-450 и комплектующие для БПЛА армии Украины.
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