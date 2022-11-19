Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Болгарский генерал: целью ракет в Польше была дискредитация переговоров
NYT: Запад не имеет реального представления о ракетных запасах ВС РФ
ВСУ получили на вооружение системы Hawk для усиления ПВО Украины
Сенатор Джабаров: ВСУ, убившие пленных ВС РФ, — гестаповцы и эсэсовцы
Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев заявил, что военные ВСУ, расстрелявшие пленных ВС РФ, заслуживают казни
Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"

По Запорожью нанесены много ракетных ударов, повреждён завод "Мотор Сич"

Силовые структуры

В Запорожье нанесены удары по критической инфраструктуре.

По Запорожью нанесены много ракетных ударов, повреждён завод "Мотор Сич"

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинские СМИ пишут, что беспилотники "Герань" ударили по объекту промышленной инфраструктуры. Не менее семи взрывов было слышно в городе.

"Из пока неподтвержденных фактов — некоторые СМИ утверждают, что в городе Запорожье нанесён удар по заводу "Мотор Сич", — пишет ведущий Первого канала и отмечает, что Николаевский гауляйтер Виталий Ким тоже объявил воздушную тревогу в области.

Позже сообщили, что при взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье поражены:

▪️склад боеприпасов ВСУ;
▪️производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич".

На атакованном предприятии производились авиационные двигатели АИ-450 и комплектующие для БПЛА армии Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.

Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Мир. Новости мира
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Сети опубликованы видеокадры жестокой расправы военных ВСУ над пленными ВС РФ
Мир. Новости мира
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Володин: киевский режим стал могильщиком НАТО
Мир. Новости мира
Володин: киевский режим стал могильщиком НАТО
Последние материалы
Болгарский генерал: целью ракет в Польше была дискредитация переговоров
По Запорожью нанесены много ракетных ударов, повреждён завод "Мотор Сич"
NYT: Запад не имеет реального представления о ракетных запасах ВС РФ
ВСУ получили на вооружение системы Hawk для усиления ПВО Украины
Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы
Сенатор Джабаров: ВСУ, убившие пленных ВС РФ, — гестаповцы и эсэсовцы
Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев заявил, что военные ВСУ, расстрелявшие пленных ВС РФ, заслуживают казни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников