Гурулёв о выходе из Херсона без потерь: там на пять дней выключили сотовую связь

Депутат Государственной думы России Андрей Гурулёв пояснил, что выйти из Херсона с правового берега на левый без потерь среди российских военнослужащих удалось, потому как в городе была напрочь отключена сотовая связь.

"Это никакой не договор, там на 5 дней наглухо выключили сотовую связь, исключили любую возможность передачи данных через смартфоны от разведчиков. У украинцев система отработана, гражданский человек скидывает фото и координаты цели, тут же туда летит снаряд, а разведчику приходят деньги за это. Мы это дело выключили, даже HIMARS прилетели в поле голое", — отметил он.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, зачем "сдали" Херсон: не по военным причинам, а по политическим.