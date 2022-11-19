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Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков проанализировал самые популярные версии о причинах оставления Херсона.

Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим

Марков в своём анализе прибег к методу краудсорсинга, который предполагает замену экспертизы одного специалиста на "мудрость толпы".

Политолог объяснил, что мало кто верит в слабость российской армии.

"Почти все считают, что Херсон армия России отдала не по военным причинам, а по политическим", — написал Марков в своём микроблоге.

Он предполагает, опираясь на мнение большинства, что США обещали Москве заморозку конфликта на нынешних позициях на неопределенный период. В этот период две противоборствующие стороны, по его мнению, будут делать вид, что воюют.

"И все гадают, что же такое обещали России за довольно позорную сдачу Херсона?" — озвучил интересующий многих вопрос Марков.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал заявления США о невозможности ввести переговоры об Украине без Украины.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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