Киев отправляет на фронт старую советскую военную технику

Киевская власть отправляет на фронт старую советскую военную технику.

Вооружение НАТО по этой схеме идёт сперва в глубокий тыл, вместо на него в зону боевых действий идет устаревшая техника поставок времён СССР.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Связанно это не с эффективностью западных вооружений, а с элементарным износом всего парка советской техники, которую всё сложнее обслуживать", — цитирует эксперта ведущий Первого канала.

Таким образом Генштаб Украины сжигает в СВО не самые ликвидные единицы военной техники и пытается выиграть время для создания нескольких подразделений по образцу НАТО.

То, что устаревшее вооружение горит вместе с украинцами, никого в Киеве уже давно не волнует.