Киевская власть отправляет на фронт старую советскую военную технику.
Вооружение НАТО по этой схеме идёт сперва в глубокий тыл, вместо на него в зону боевых действий идет устаревшая техника поставок времён СССР.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Связанно это не с эффективностью западных вооружений, а с элементарным износом всего парка советской техники, которую всё сложнее обслуживать", — цитирует эксперта ведущий Первого канала.
Таким образом Генштаб Украины сжигает в СВО не самые ликвидные единицы военной техники и пытается выиграть время для создания нескольких подразделений по образцу НАТО.
То, что устаревшее вооружение горит вместе с украинцами, никого в Киеве уже давно не волнует.
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