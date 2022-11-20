Вооружённый боец ВСУ пересёк белорусскую границу и что-то искал в снегу

Вооружённый боец украинской армии пересёк белорусскую границу. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. Нарушение было зафиксировано в субботу в железнодорожном пункте пропуска Словечно.

Мужчина с украинской стороны пересёк границу, проходящую по центру железнодорожного моста, отметили в ГПК республики.

Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу, добавили пограничники.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что ВСУ будут наступать на Крым.