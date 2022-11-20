Вооружённый боец украинской армии пересёк белорусскую границу. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. Нарушение было зафиксировано в субботу в железнодорожном пункте пропуска Словечно.
Мужчина с украинской стороны пересёк границу, проходящую по центру железнодорожного моста, отметили в ГПК республики.
Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу, добавили пограничники.
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