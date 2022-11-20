Ермак выразил уверенность, что ВСУ пойдут в наступление на Крым

Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут пытаться наступать на Крым. Такое мнение высказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, подчеркнув, что уверен в этом, пишет издание Politico.

Издание цитирует слова украинского чиновника, который заявил, что военный действия на Украине продолжаются, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров.

Также он заметил, что от российской стороны никаких официальных заявлений о каких-то переговорах не было.

Ранее военный бригады теробороны Егор Фирсов предположил, что решающая битва состоится в ближайшее время на Донецком направлении.