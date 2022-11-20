Минобороны: ВКС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS ВСУ в районе Краматорска

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке новостей рассказало об успехах нашей армии. Ведомство сообщило, что ВКС России уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в ДНР с помощью высокоточных ударов ракет.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — информирует МО РФ.

Кроме того, ведомство сообщило о поражении войсками РФ пункта управления ВСУ в районе населённого пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Уничтожены живая сила и военная техника в 153-х районах.

Ранее сообщалось о ликвидации гаубиц М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.