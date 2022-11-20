ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации на Украине. Ведомство сообщает об уничтожении американских гаубиц, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.

"Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", — говорится в сводке Минобороны.

Ведомство информирует, что ВС РФ нанесли удар по позициям дивизиона 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины возле города Волчанска и села Гатище Харьковской области.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ укрепляют позиции в ЛДНР и восточной части Запорожской области.