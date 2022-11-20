Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации на Украине. Ведомство сообщает об уничтожении американских гаубиц, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
"Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", — говорится в сводке Минобороны.
Ведомство информирует, что ВС РФ нанесли удар по позициям дивизиона 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины возле города Волчанска и села Гатище Харьковской области.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ укрепляют позиции в ЛДНР и восточной части Запорожской области.
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