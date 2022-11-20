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Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Наши войска минируют поля, препятствуя наступлению противника.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об уничтоженном танке Т-64БВ ВСУ. Боевая машина по прозвищу "Демон" подорвалась на мине на Херсонском фронте.

На фотографиях с места событий видно, что военные в фресках — головных уборах восточных и североафриканских стран. Возможно, что это солдаты так называемого крымско-татарского батальона ВСУ.

Напоминаем, что фрески носили в годы Великой Отечественной коллаборанты из числа крымско-татарского населения Крыма.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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