Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Наши войска минируют поля, препятствуя наступлению противника.
Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об уничтоженном танке Т-64БВ ВСУ. Боевая машина по прозвищу "Демон" подорвалась на мине на Херсонском фронте.
На фотографиях с места событий видно, что военные в фресках — головных уборах восточных и североафриканских стран. Возможно, что это солдаты так называемого крымско-татарского батальона ВСУ.
Напоминаем, что фрески носили в годы Великой Отечественной коллаборанты из числа крымско-татарского населения Крыма.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
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Военкор Сладков отметил, что военная промышленность РФ набирает обороты.