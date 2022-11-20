Рогов: ВСУ готовят удар по Мелитополю или Бердянску

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о скоплении украинских вооружённых сил в Запорожской области.

Рогов заявил, что наблюдается стягивание украинских войск в район городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Скопление ВСУ на данном направлении может говорить о готовящемся наступлении на Юг. Рогов не исключает, что противник проводит боевое слаживание и готовится атаковать Бердянск или Мелитополь.

"Подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на херсонском и криворожском направлениях", — сказал он.

По заявлению Рогова, украинский генштаб планирует захватить Мелитополь, считая, что это может стать решающим моментом во всем конфликте. Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил полную готовность российских войск к обороне на запорожской линии боёвого соприкосновения.