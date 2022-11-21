Володин призвал вынести суровое наказание Киеву за расстрел российских военных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видеозапись с расстрелом российских военных, призвал вынести суровое наказание киевскому режиму.

Политик напомнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) расстреляли лежачих бойцов РФ, у которых не было оружия.

"Они ведут себя, как фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства", — отметил спикер Госдумы.

По его словам, лидеры ЕС до сих пор не осудили преступные действия ВСУ. Как пояснил Володин, подобное молчание в 1930-е годы спровоцировало образование фашистского государства, начало Второй мировой войны и гибель большого количества мирных жителей. Он считает, что история ничему не научила Европу.

Председатель ГД подчеркнул: европейским политикам необходимо понять, что Запад поддерживает "садистов, у которых руки по локоть в крови". Политик порекомендовал устроить суд над украинским президентом Владимиром Зеленским и наказать его за все преступления.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 10 российских солдат, попавших в украинский плен, были убиты националистами. Представитель ООН Фархан Хак пообещал провести расследованию по факту расстрела военнослужащих.