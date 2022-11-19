В ООН заявили, что расстрел российских военнопленных должен быть расследован

ООН призвала к проведению расследований по информации о нарушении прав человека и привлечению виновных к ответственности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так он ответил на обращение омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой из-за видеоролика с убитыми военнопленными РФ.

Ранее МО РФ сообщило, что националисты намеренно убили десять попавших в плен солдат ВС РФ. Ведомство отмечает, что это не первое военное преступление ВСУ, а распространенная у Киева практика.

Видео, где бандеровцы расстреливают лежащих солдат, сдавшихся в плен, появился в Сети в пятницу, 18 ноября. Всё произошло в Макеевке. В ДНР уже назвали это демонстративным, вызывающим преступлением и заявили, что необходимо международное расследование.

Ролик отправлен в различные организации.