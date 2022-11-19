ООН призвала к проведению расследований по информации о нарушении прав человека и привлечению виновных к ответственности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Так он ответил на обращение омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой из-за видеоролика с убитыми военнопленными РФ.
Ранее МО РФ сообщило, что националисты намеренно убили десять попавших в плен солдат ВС РФ. Ведомство отмечает, что это не первое военное преступление ВСУ, а распространенная у Киева практика.
Видео, где бандеровцы расстреливают лежащих солдат, сдавшихся в плен, появился в Сети в пятницу, 18 ноября. Всё произошло в Макеевке. В ДНР уже назвали это демонстративным, вызывающим преступлением и заявили, что необходимо международное расследование.
Ролик отправлен в различные организации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.