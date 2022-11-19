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В ООН заявили, что расстрел российских военнопленных должен быть расследован

Силовые структуры

ООН призвала к проведению расследований по информации о нарушении прав человека и привлечению виновных к ответственности.

В ООН заявили, что расстрел российских военнопленных должен быть расследован

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так он ответил на обращение омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой из-за видеоролика с убитыми военнопленными РФ.

Ранее МО РФ сообщило, что националисты намеренно убили десять попавших в плен солдат ВС РФ. Ведомство отмечает, что это не первое военное преступление ВСУ, а распространенная у Киева практика.

Видео, где бандеровцы расстреливают лежащих солдат, сдавшихся в плен, появился в Сети в пятницу, 18 ноября. Всё произошло в Макеевке. В ДНР уже назвали это демонстративным, вызывающим преступлением и заявили, что необходимо международное расследование.

Ролик отправлен в различные организации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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