В Киеве заявили, что сын Патрушева будет жёстче Путина

Китай и США должны разорвать РФ на части и превратить её в пацифистскую территорию.

Об этом сообщил киевский политолог Николай Давыдюк.

В этом случае Украина получит возможность дальше работать, поскольку лишь демонтаж кремлёвского режима позволит Киеву чувствовать себя уверенно, отметил аналитик.

Он подчеркнул, что даже уход Владимира Путина не изменит систему в России.

"Сын Патрушева будет жёстче Путина и Патрушева, это все понимают. И Медведев, Собянин или кто-либо другой, кто зайдёт, будут думать о реванше", — уверен националист.

Поэтому США и Китай должны сделать из РФ пацифистское государство без амбиций.

"Вот это цель для мира", — в эфире радио "НВ" подытожил Давыдюк.