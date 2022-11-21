Китай и США должны разорвать РФ на части и превратить её в пацифистскую территорию.
Об этом сообщил киевский политолог Николай Давыдюк.
В этом случае Украина получит возможность дальше работать, поскольку лишь демонтаж кремлёвского режима позволит Киеву чувствовать себя уверенно, отметил аналитик.
Он подчеркнул, что даже уход Владимира Путина не изменит систему в России.
"Сын Патрушева будет жёстче Путина и Патрушева, это все понимают. И Медведев, Собянин или кто-либо другой, кто зайдёт, будут думать о реванше", — уверен националист.
Поэтому США и Китай должны сделать из РФ пацифистское государство без амбиций.
"Вот это цель для мира", — в эфире радио "НВ" подытожил Давыдюк.
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