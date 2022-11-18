Медведев: клоуны в Киеве распустили сопли и требуют новых санкций против России

Тема денег для Киева становится токсичной в США. В Конгрессе уже требуют тотальных проверок: "куда ушли гигантские бабки". И куда пойдут очередные миллиарды от странного старика Байдена, которого в Белом доме метко назвали вице-президентом Украины.

Об этом в своём Telegram-канале пишет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена". — сообщает экс-пезидент страны.

По его словам, делается это в интересах обычных жуликов — в США и на Западе, зарабатывающих на чужом горе. И когда-то в Конгрессе приостановят безоглядную поддержку националистического режима. США всегда бросали друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет и в этот раз.

"Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России. И всё больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…" — подытожил Медведев.