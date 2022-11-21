Рогов: ВКС РФ нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и артиллерия ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что российские военнослужащие поразили цели на тех территориях, где Киев пытался сформировать группировку для последующих наступательных действий.

"Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном", — пояснил чиновник.

Как подчеркнул представитель администрации, киевский режим наращивает силы на Запорожском направлении с помощью стягивания тяжёлой техники, в том числе танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанести удары по Мелитополю целым роем дронов-камикадзе. По его словам, Киев применил новые беспилотники, содержащие большое количество поражающих элементов. Он убеждён: целью украинских националистов должно было стать мирное население.