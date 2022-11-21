Обороне Мелитополя удалось сбить беспилотники-камикадзе ВСУ, причём дроны такой конструкции украинские боевики применяют впервые, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Была произведена попытка нанести удар целым роем дронов-камикадзе. Это новые дроны, которые пока мы не встречали, больше похожие на какое-то украинское кустарное производство", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.
По словам Рогова, начинку БПЛА составлял пластид и большое количество поражающих элементов. Региональные власти уверены, что целью должны были стать мирные жители города.
Раннее Дмитрий Рогозин призвал продолжать спецоперацию "до конца и вернуть Киев".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.