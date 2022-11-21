Рогов: ВСУ ударили по Мелитополю роем дронов-камикадзе с поражающими элементами

Обороне Мелитополя удалось сбить беспилотники-камикадзе ВСУ, причём дроны такой конструкции украинские боевики применяют впервые, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Была произведена попытка нанести удар целым роем дронов-камикадзе. Это новые дроны, которые пока мы не встречали, больше похожие на какое-то украинское кустарное производство", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

По словам Рогова, начинку БПЛА составлял пластид и большое количество поражающих элементов. Региональные власти уверены, что целью должны были стать мирные жители города.

Раннее Дмитрий Рогозин призвал продолжать спецоперацию "до конца и вернуть Киев".