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Песков: Россия сама займётся поиском убийц пленных бойцов РФ, они будут наказаны

Силовые структуры

Россия самостоятельно организует поиски украинских военнослужащих, которые расстреляли пленных бойцов РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Россия сама займётся поиском убийц пленных бойцов РФ, они будут наказаны

На брифинге он отметил, что виновных обязательно нужно найти и наказать.

"Безусловно, РФ будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

18 ноября по социальным сетям распространили видеозапись с моментом расстрела российских военнопленных в Макеевке. По информации Минобороны РФ, 10 солдат Вооружённых сил страны были убиты украинскими националистами. Представители ООН пообещали провести расследование по факту ЧП.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видеоролик, призвал вынести суровое наказание киевскому режиму за убийство российских военных. Как пояснил политик, ВСУ расстреляли лежачих бойцов, у которых забрали оружие.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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