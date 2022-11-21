Перешедший на сторону РФ боец ВСУ: пленных солдат ВС РФ расстреляла 80-я бригада

Видеокадры расстрела российских пленных военнослужащих разлетелись по всему миру. Кто-то даже оправдывает действия ВСУ, считая их обоснованными. В Кремле же заявили, что Россия займётся поиском тех, кто совершил данную расправу.

Военный корреспондент Мурад Гадзиев взял интервью у бывшего солдата ВСУ, который перешёл на сторону РФ после казни его отца украинцами. Он уверен, что 80-я отдельная бригада способна на подобные зверства, так как сам там служил:

"То, что там Украина рассказывает, что 80-я бригада неспособна на такие методы, — это просто ложь. Ложь для того, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом (якобы — Прим. ред.) виновна. Я там служил. 80-я бригада может сделать всё, что угодно, как по приказу спецслужб украины, так и от себя".