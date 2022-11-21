Отбрасывающий гранаты ВСУ боец НМ ДНР Худайнуров рассказал о своём спасении

Бесстрашие солдата российской армии с позывным "Туман", которого забрасывал украинский дрон гранатами в окопе, восхитило весь мир. Личность военнослужащего оставалась неизвестной, теперь же все знают его имя — это боец 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он поделился подробностями атаки украинского дрона.

"Подлетела "птичка", первую гранату скинула — меня законтачило, вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он (дрон — Прим. ред.) начал подлетать, постоянно скидывал (гранаты — Прим. ред.)", — поделился Худайнуров с изданием "Лайф".

С его слов, БПЛА ВС Украины скинул восемь гранат. Находясь в окопе, он отбросил четыре снаряда, упавших на него, три упали рядом, а последняя граната разорвалась у ног Худайнурова. В результате чего он получил осколочные ранения. Сейчас солдат находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.