Боевики ВСУ намерены сбивать дроны из спаренных пулемётов "Максим" 1940 года

Украинские боевики придумали, как оказывать сопротивление ударным беспилотникам ВС РФ. Находчивые солдаты ВСУ создали некую кустарную установку, которая состоит из пулемётов "Максим".

Два спаренных ствола разместили на одной платформе. Не исключено, что устройство будет установлено на мобильное шасси с целью наведения на дроны.

"Кустарная установка ВСУ из спаренных пулемётов "Максим", причём разных модификаций: образца 1910/1930 гг. и 1940 г. с широким заливным отверстием на стволе", — отмечается в Telegram-канале Dambiev.