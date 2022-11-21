Евсеев заявил, что ВСУ пойдут в наступление на Крым после весенней распутицы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям на Крым. Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал его высказывание и отметил, что для масштабной атаки на полуостров необходима крупная группировка, которой у Киева нет.

Если украинские войска решат форсировать Днепр, то встретят огневое противодействие со стороны российской армии. Более того, у боевиков киевского режима нет опыта проведения подобной операции, отметил Евсеев.

"Так что гипотетически эта операция может быть только после весенней распутицы. За это время они могут накопить достаточно сил для проведения операции", — заявил он.

По его эксперта, Россия будет готова нанести мощный удар по противнику, когда "земля встанет". По подсчётам Евсеева, масштабная атака будет осуществлена в середине декабря.

"Я не вижу поводов для паники, но вижу повод для серьёзной работы. Нельзя, чтобы ВСУ чувствовали себя безнаказанно за ту деятельность, которую они осуществляли в Крыму", — заключил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".