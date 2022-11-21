Литва передумала передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000

Литва вдруг передумала передавать киевскому режиму самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Об этом со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса сообщил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Отмечается, что сказано это было на заседании Госсовета обороны. Самоходные гаубицы обещали отремонтировать в конце октября, однако Вильнюс уточняет, что даже и артиллерийские снаряды Украина не получит.

Также Анушаускас подчеркнул, что военная помощь украинской стороне оценивается в 232 миллиона евро, и отказался комментировать, почему они не передадут Panzerhaubitze 2000.