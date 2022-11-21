Марков: Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой

Политолог Сергей Марков рассказал, что США пытаются реализовать план передачи Запорожской АЭС под контроль Киева.

Марков уверен, что переговоры сейчас ведутся вокруг ЗАЭС.

"МАГАТЭ по инициативе США пытается реализовать план передачи ЗАЭС под контроль Киева", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что возобновление обстрела атомной электростанции ВСУ являются частью данного плана. Марков предположил, что предпосылкой для передачи ЗАЭС является заявление главы "Росатома" Алексея Лихачёва о том, что на Запорожской АЭС может возникнуть авария.

"Многие считают, что это начало обоснования передачи ЗАЭС сначала под контроль МАГАТЭ, а потом МАГАТЭ передаст ЗАЭС Киеву. Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой во всей кампании", — выразил свою точку зрения политолог.

Ранее Сергей Марков объяснил причину затишья на фронтах.