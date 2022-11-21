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Марков: Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, что США пытаются реализовать план передачи Запорожской АЭС под контроль Киева.

Марков: Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой

Марков уверен, что переговоры сейчас ведутся вокруг ЗАЭС.

"МАГАТЭ по инициативе США пытается реализовать план передачи ЗАЭС под контроль Киева", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что возобновление обстрела атомной электростанции ВСУ являются частью данного плана. Марков предположил, что предпосылкой для передачи ЗАЭС является заявление главы "Росатома" Алексея Лихачёва о том, что на Запорожской АЭС может возникнуть авария.

"Многие считают, что это начало обоснования передачи ЗАЭС сначала под контроль МАГАТЭ, а потом МАГАТЭ передаст ЗАЭС Киеву. Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой во всей кампании", — выразил свою точку зрения политолог.

Ранее Сергей Марков объяснил причину затишья на фронтах.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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