Марков о причинах затишья на фронтах: "Есть тайная полудоговорённость"

Политолог Сергей Марков перечислил версии о том, как будет развиваться конфликт на Украине.

Марков объяснил, что на фронтах СВО наблюдается затишье, не считая тяжёлого наступления ВС РФ около Донецка.

Он привёл несколько прогнозов о продолжении спецоперации на Украине. По одной из версий ВСУ начнут атаки на Мариуполь, Бердянск или Мелитополь, как только перебросят силы, ранее сосредоточенные под Херсоном.

Не исключается также такой сценарий, при котором российская армия, укомплектованная 300 тысячами мобилизованных, начнёт наступать в ДНР или в другом месте. Есть также предположение, что ВС РФ дождётся наступления ВСУ, чтобы поймать противника "в мешок".

Аналогичный сценарий озвучивается и для ВСУ.

"Будет взаимная игра на ожидание и прощупывание обороны. Несколько месяцев напряжённой оперативной контригры. Есть тайная полудоговоренность о том, что активные военные действия не идут. И на этом фоне стабилизации фронта начинаются переговоры о заморозке военных действий", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Сергей Марков объяснил, зачем сдали Херсон.