Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Газманов обвинил Галкина* в предательстве
Потомок Николая I прибыл из Франции в зону СВО воевать за Россию
Ходарёнок: США с помощью ракет AGM-88 пытаются нащупать брешь в обороне ВС РФ
Сapitol Hunters: власти США имеют право лишить Маска гражданства
Испанцы высмеяли требование Санчеса к Путину прекратить СВО
Эксперт о введении акциза на сладкие напитки: сахар вреден, но цены вырастут
Ева Хёгль призывает купить одежду и боеприпасы для солдат Германии
В Москве вырос спрос на услуги визажистов и мастеров маникюра
Власти Польши сочли Лаврова "опытным охотником" на веганов

Марков о причинах затишья на фронтах: "Есть тайная полудоговорённость"

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил версии о том, как будет развиваться конфликт на Украине.

Марков о причинах затишья на фронтах: "Есть тайная полудоговорённость"

Марков объяснил, что на фронтах СВО наблюдается затишье, не считая тяжёлого наступления ВС РФ около Донецка.

Он привёл несколько прогнозов о продолжении спецоперации на Украине. По одной из версий ВСУ начнут атаки на Мариуполь, Бердянск или Мелитополь, как только перебросят силы, ранее сосредоточенные под Херсоном.

Не исключается также такой сценарий, при котором российская армия, укомплектованная 300 тысячами мобилизованных, начнёт наступать в ДНР или в другом месте. Есть также предположение, что ВС РФ дождётся наступления ВСУ, чтобы поймать противника "в мешок".

Аналогичный сценарий озвучивается и для ВСУ.

"Будет взаимная игра на ожидание и прощупывание обороны. Несколько месяцев напряжённой оперативной контригры. Есть тайная полудоговоренность о том, что активные военные действия не идут. И на этом фоне стабилизации фронта начинаются переговоры о заморозке военных действий", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Сергей Марков объяснил, зачем сдали Херсон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Любовь Степушова Казнь в Макеевке: умирать за Родину мужчины разучились Любовь Степушова Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Отбросивший гранаты из окопа солдат российской армии рассказал о произошедшем
Силовые структуры
Отбросивший гранаты из окопа солдат российской армии рассказал о произошедшем
Последние материалы
Испанцы высмеяли требование Санчеса к Путину прекратить СВО
Эксперт о введении акциза на сладкие напитки: сахар вреден, но цены вырастут
Ева Хёгль призывает купить одежду и боеприпасы для солдат Германии
В Москве вырос спрос на услуги визажистов и мастеров маникюра
Власти Польши сочли Лаврова "опытным охотником" на веганов
Кинолог рассказал, как правильно выбрать одежду для собак: обувь тоже нужна
Марков о причинах затишья на фронтах: "Есть тайная полудоговорённость"
WP: поездка главы МИД Венгрии в Россию озадачила лидеров стран ЕС
Политик Филиппо: поставками оружия Киеву Франция разваливает свою армию
Кудрявцева заявила, что её "развели" мошенники: "Я лох года!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников