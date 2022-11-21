Румынский эксперт Василеску: генерал Суровикин оказался хитрее, чем ожидал Запад

Румынский эксперт Валентин Василеску полагает, что командующий российскими войсками в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин оказался гораздо хитрее, чем полагали на Западе.

По мнению Василеску, российский генерал применил тактику "косвенного подхода", которая впервые была описана британским военным теоретиком Бэзилом Генри Лидделом Гартом.

Суть её в том, что лишить вражеские силы ресурсов, которые необходимы для продолжения боевых действий и одновременно дестабилизировать психологический и физический баланс врага — как прелюдию к его поражению.

Как отмечает румынский эксперт, именно поэтому большое внимание сейчас уделяется разрушению критически важной инфраструктуры Украины. Эти действия влияют на физическое и моральное состояние противника. Эффект от таких действий будет только усиливаться с наступлением холодов, цитирует румынского эксперта "ПолитРоссия".

"Генерал Суровикин по-настоящему проводит военную кампанию XXI века, в которой преодолевается фаза сражения солдат и используются современные методы PSYOPS — психологические операции. И Суровикин сейчас готовит почву для большой победы над киевском режимом, подчиняя себе контроль над мыслями противника", — считает Валентин Василеску.