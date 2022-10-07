Румынский эксперт Василеску: Россия может создать эффект домино для ВСУ в Одессе

Киев рано радуется победам на Харьковском направлении и в Херсонской области. Если изучить карту ситуации в Донбассе подробно, станет понятно, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) грозят печальные последствия. Такое мнение высказал румынский военный эксперт Валентин Василеску в интервью "ПолитРоссии".

Он считает, что в результате наступления ВСУ заняли территории, население которых относится к ним враждебно. При этом армия Украины потеряла больше в 60 раз, чем российские военные.

По мнению аналитика, на востоке и юго-востоке страны Киев развернул все силы регулярной армии и почти всех резервистов, которых удалось мобилизовать. И в тупик Зеленского мог бы поставить демонстрационный манёвр ВС РФ, такой как открытие нового фронта в Чернигове, откуда Россия ушла в апреле, заметил собеседник издания.

Эксперт также добавил, что Киев создал "вакуум украинских войск" на территории от черноморского побережья до центра страны, стянув все свои силы на восток.

И в случае если армия России нанесёт удар, например, по Одессе, другие группировки ВСУ падут как при эффекте домино, так как силы, блокированные на востоке и юго-востоке, прийти им на помощь не смогут, заключил Василеску.