Хакеры из российской группировки XakNet взломали Министерство финансов Украины.
Операция по взлому длилась несколько месяцев.
"В этот раз мы подошли еще более ответственно, чем было в МИДе. На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как всё устроено, попутно выкачивая документы", — сообщает Telegram-канал организации.
Киев обнаружит утечку только после публикации о взломе, когда будет уже поздно, пишут хакеры. Файлов электронного документооборота — более 1 миллиона
Понимая масштабы информации, хакеры поделили документы на архивы и раздали "куда надо" с целью их исследования.
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