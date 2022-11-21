Российские хакеры из XakNet взломали Министерство финансов Украины

Хакеры из российской группировки XakNet взломали Министерство финансов Украины.

Операция по взлому длилась несколько месяцев.

"В этот раз мы подошли еще более ответственно, чем было в МИДе. На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как всё устроено, попутно выкачивая документы", — сообщает Telegram-канал организации.

Киев обнаружит утечку только после публикации о взломе, когда будет уже поздно, пишут хакеры. Файлов электронного документооборота — более 1 миллиона

Понимая масштабы информации, хакеры поделили документы на архивы и раздали "куда надо" с целью их исследования.