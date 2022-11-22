Экс-боец бригады ВСУ, расстрелявшей российских пленных: нас обучали натовцы

Украинские солдаты, которые стреляли в невооруженных российских военнопленных и снимали это убийство на видео, служат в подразделении, активно сотрудничающем с НАТО и проходившем обучение у морских пехотинцев США.

Согласно имеющимся данным, напомним, преступление было совершено военнослужащими 80-й отдельной воздушно-штурмовой бригады, дислоцированной во Львове.

В эксклюзивном репортаже RT о "прославившемся" на весь мир подразделении ВСУ рассказывает бывший его боец:

"Я служил там и знаю, что 80-я бригада может делать все, что угодно — как по приказу украинских служб безопасности, так и самостоятельно", — говорит солдат.

Как уточняет RT, этот человек несколько лет назад перешел на сторону России. Причина — отец, украинский военнослужащий, был убит после подачи жалобы на приказ об обстреле жилого района.

Бывший солдат 80-й бригады сообщил, что его подразделение учили ненависти ко всему русскому задолго до начала российской военной операции:

"Вся военная подготовка, равно как и "промывание мозгов", проводились морскими пехотинцами США", — рассказывает боец.

Подробности кровавого преступления, потрясшего даже Запад, — в сюжете RT:

К слову, ранее Pravda.Ru рассказывала о том, что зверства укронацистов поражают даже их американских "коллег" — убеждённых скинхедов:

Американский наёмник-скинхед об украинских неонацистах: "Слишком экстремальны"