Военкор: нацики, расстрелявшие пленных в Макеевке, опознаны - им не жить

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" назвал имена убийц российских солдат, попавших в плен к боевикам 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ: Андрей Сокол, Артур Бортничук и Назар Михайловский — офицерское звание они получили в Харьковском университете МВД.

Военкор Алексей Борзенко в беседе с Телеканалом "360" высказал уверенность, что для наших парней в зоне СВО теперь дело чести — отловить "молодчиков" и уничтожить:

"Они совершили военное преступление. Если попадут в плен, то по закону, их будут судить. Смертной казни в России нет, поэтому максимум, что им светит — 20-25 лет тюрьмы, — пояснил военкор. — Но вряд ли их будут брать в плен. Думаю, всё их подразделение уже взято на заметку. И никого живыми наши бойцы не оставят".

К слову, издевательства над пленными вообще отличительная черта ВСУшников. Недавно, правда, их кровожадность выросла — теперь они расстреливают и своих.