Заявление МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напоминает словоблудие. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, эксперты агентства не указали в своих документах, что атаки на ЗАЭС осуществляла украинская сторона.
"Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие", — отметил Рогов.
Он считает, что МАГАТЭ приуменьшает опасность ситуации. Как пояснил чиновник, организация не принимает практических шагов для обеспечения безопасной работы атомной электростанции. Кроме того, представитель администрации подчеркнул: специалисты МАГАТЭ намеренно отказались от использования словосочетания "украинские обстрелы" в своём докладе.
Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы РФ готовы отразить попытки наступления украинских подразделений на Запорожском направлении. Российская армия обладает всеми возможностями для предотвращения атак ВСУ, уточнил чиновник.
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