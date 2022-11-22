Рогов: заявление МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС является словоблудием

Заявление МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напоминает словоблудие. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, эксперты агентства не указали в своих документах, что атаки на ЗАЭС осуществляла украинская сторона.

"Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие", — отметил Рогов.

Он считает, что МАГАТЭ приуменьшает опасность ситуации. Как пояснил чиновник, организация не принимает практических шагов для обеспечения безопасной работы атомной электростанции. Кроме того, представитель администрации подчеркнул: специалисты МАГАТЭ намеренно отказались от использования словосочетания "украинские обстрелы" в своём докладе.

Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы РФ готовы отразить попытки наступления украинских подразделений на Запорожском направлении. Российская армия обладает всеми возможностями для предотвращения атак ВСУ, уточнил чиновник.