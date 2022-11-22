Российская армия в силах отразить наступление Киева на Запорожском направлении. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что Вооружённые силы РФ обладают боевым духом и всей необходимой техникой для прекращения возможных атак националистов.
"Наша армия готова отразить попытки наступления украинских войск", — подтвердил Рогов.
Чиновник также добавил, что в рядах ВС РФ нет даже мыслей об уступках. Как пояснил представитель администрации, на Запорожском направлении идёт постоянное усиление российской группировки.
Ранее Рогов сообщил, что Воздушно-космические силы России и артиллерия ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. По его словам, российские военнослужащие эффективно отработали по огневым позициям ВСУ в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном. При этом он подчеркнул: киевский режим продолжает стягивать тяжёлую технику к линии боевого соприкосновения.
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