Рогов: ВС РФ готовы отразить наступление украинских войск в Запорожской области

Российская армия в силах отразить наступление Киева на Запорожском направлении. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Вооружённые силы РФ обладают боевым духом и всей необходимой техникой для прекращения возможных атак националистов.

"Наша армия готова отразить попытки наступления украинских войск", — подтвердил Рогов.

Чиновник также добавил, что в рядах ВС РФ нет даже мыслей об уступках. Как пояснил представитель администрации, на Запорожском направлении идёт постоянное усиление российской группировки.

Ранее Рогов сообщил, что Воздушно-космические силы России и артиллерия ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. По его словам, российские военнослужащие эффективно отработали по огневым позициям ВСУ в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном. При этом он подчеркнул: киевский режим продолжает стягивать тяжёлую технику к линии боевого соприкосновения.