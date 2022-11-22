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Группировка "Отважные" ВС РФ нанесла удары по ВСУ на Лиманском направлении

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Согласно информации военных корреспондентов "Русской Весны", российская армия демонстрирует успехи на Лиманском направлении.

В арсенале русских бойцов имеются тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк", которые наносят удары по позициям украинских военнослужащих. Группировка "Отважные" ВС РФ уничтожает укрепрайоны ВСУ и не даёт противнику шансов перейти в контрнаступление.

Ранее сообщалось, что российские военные стали обладателями американского БТР М113 ВСУ в районе Сватово.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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