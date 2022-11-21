Бойцы группировки "О" ВС РФ захватили американский БТР М113 ВСУ в районе Сватово

Российская армия продолжает показывать успехи в ходе боёв специальной военной операции. После очередного неудачного наступления украинской группировки бойцы спецназа "Отважные" ВС РФ стали обладателями трофея — американского бронетранспортёра М113 в районе Сватово.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что войска противника силами двух ротных тактических групп попытались атаковать позиции русской армии в направлении населённых пунктов Голиково и Червонопоповка ЛНР.

Огнём российской артиллерии были поражены места скопления ВСУ. В результате уничтожены три БМП, одна бронемашина, 20 человек живой силы.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное.