Пушилин: ВСУ задействуют в боях на территории ДНР прежде всего мобилизованных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) привлекают к боям на территории Донецкой Народной Республики прежде всего мобилизованных и резервистов, сообщил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

В эфире канала "Россия 24" он также отметил, что Киев перебросил на это направление наёмных военнослужащих из Польши и Британии. Однако врио главы ДНР подчеркнул: иностранцы не способны переломить ситуацию в зоне боёв.

"Украинские вооружённые формирования задействуют в первую очередь свои резервы, мобилизованных, именно с ними мы часто соприкасаемся", — пояснил Пушилин.

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики заявил, что Вооружённые силы РФ демонстрируют определённые успехи в боях с националистам на Угледарском и Павловском направлениях. По его словам, российская армия и бойцы Народных милиций ЛДНР продолжают постепенно продвигаться вперёд.