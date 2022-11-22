Пушилин: ВС РФ демонстрируют успехи на Павловском и Угледарском направлениях

Вооружённые силы РФ совместно с бойцами Народных милиций ЛДНР демонстрируют успехи сразу на двух направлениях спецоперации. Об этом заявил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

В эфире канала "Россия 24" он пояснил, что речь идёт о Павловском и Угледарском направлениях.

"Всё равно движение продолжается. Здесь мы видим определённые успехи", — подчеркнул Пушилин.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что украинская линия обороны в Донецкой Народной Республике обрушится, если Вооружённые силы РФ возьмут под свой контроль Угледар. Как пояснил специалист, российская армия уже освободила от националистов северо-западную окраину Горловки, Майорск и Павловку. По его словам, для дальнейшего продвижения необходимо увеличить численность группировки РФ в ДНР.