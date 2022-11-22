Вооружённые силы РФ совместно с бойцами Народных милиций ЛДНР демонстрируют успехи сразу на двух направлениях спецоперации. Об этом заявил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
В эфире канала "Россия 24" он пояснил, что речь идёт о Павловском и Угледарском направлениях.
"Всё равно движение продолжается. Здесь мы видим определённые успехи", — подчеркнул Пушилин.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что украинская линия обороны в Донецкой Народной Республике обрушится, если Вооружённые силы РФ возьмут под свой контроль Угледар. Как пояснил специалист, российская армия уже освободила от националистов северо-западную окраину Горловки, Майорск и Павловку. По его словам, для дальнейшего продвижения необходимо увеличить численность группировки РФ в ДНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.