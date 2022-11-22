Леонков: у ВСУ сейчас два направления, на которых они могут атаковать

В зоне специальной военной операции сейчас нет крупных изменений на линии боевого соприкосновения. Однако вооружённые силы Украины (ВСУ) рассматривают несколько направлений для атак, считает военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению аналитика, ключевым может стать Запорожское направление, где ВСУ концентрируются вокруг города Гуляй-Поле. Оттуда или со стороны Угледара вероятна атака на Лисичанск.

Кроме того, существует Донецкое направление, но там у ВСУ явно не хватает машин разминирования, добавил эксперт в беседе с "МК".

Он также заявил, что поставляемая Киеву натовская техника оказалась беспомощна перед осенней распутицей, поэтому наступление будет, скорее всего, отложено, как минимум, до морозов.

Однако от планов наступать ВСУ не отказываются и скрытно перебрасывают силы на ключевое направление, заметил Леонков.

Последние сообщения о якобы скорой эвакуации из Армянска, расположенного на севере Крыма, аналитик назвал фейком и "вбросами" из области информационных войн.

Украинские специалисты информационно-психологических операций делают это для того, чтобы посеять панику среди населения, заключил он.