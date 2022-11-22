Марочко: в Краматорске заметили состав с бронетехникой ВСУ

В населённом пункте Краматорск, в районе железнодорожной станции, выявлен состав с бронетехникой вооружённых сил Украины (ВСУ), скрытой под маскировочной сетью. Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

По словам очевидцев, на платформах находится 10 единиц техники, очертаниями очень похожих на немецкие зенитные установки "Гепард".

Ранее офицер рассказал о прибытии в Купянск пяти украинских военных грузовых автомобилей "Урал", на лобовом стекле которых была замечена наклейка "200". Машины после дозаправки направились в сторону Чугуева.