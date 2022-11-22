Леонков назвал масштаб помощи НАТО показателем ко второй волне мобилизации в РФ

К весне будущего года военные аналитики и эксперты прогнозируют очередную волну частичной мобилизации в России, а некоторые предсказывают её и в январе. Однако редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков уверен, что на данный момент об этом речи нет, и новый призыв будет зависеть от масштаба поставок для нужд ВСУ вооружений от Запада и не только.

"Ключевым фактором будет являться военная помощь со стороны стран НАТО. В первую очередь — поставки живой силы в виде наёмников, под которых маскируются военнослужащие стран НАТО — Польши, США, Великобритании, а также бойцы американских частных военных компаний — ЧВК", — сообщил Леонков в интервью "МК".

Он отметил, что количество наёмников в зоне спецоперации большое. Если прекратить эту помощь Украине, то, вероятнее всего, проводить вторую волну мобилизации в России и вовсе не понадобится. Однако всё зависит от различных факторов, и никогда не стоит говорить "никогда", заключил Леонков.