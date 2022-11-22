Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе

Завершившаяся частичная мобилизация вряд ли будет единственной. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. По его мнению, дальнейшие волны будут зависеть от реализации плана Генерального штаба ВС РФ в зоне спецоперации.

Суконкин подчеркнул, что сейчас грязь мешает ВС РФ перейти в наступление, поэтому наиболее масштабные манёвры армии можно ожидать после замерзания почвы.

"К этому времени граждане, мобилизованные в октябре, приблизятся к боевой готовности, будет создан запас снарядов, ракет и патронов, подвезена новая и отремонтирована повреждённая техника", — указал он.

После осуществления операции активная фаза боевых действий завершится через две недели вне зависимости от результата, подчеркнул специалист. Затем на линии фронта будет зафиксировано затишье для пополнения новых ресурсов, считает Суконкин.

"В общем, примерно в январе может стартовать новый набор граждан в войска. В середине весны — ещё один", — заявил он в своём Telegram-канале.