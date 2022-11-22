В зоне специальной военной операции налажены поставки новой техники для военных армии России. Об этом проинформировал военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В арсенале российских бойцов будут современные беспилотники, аппараты-камикадзе и новые системы разведки. Военкор отметил, что военнослужащие РФ быстро адаптируются в зоне боевых действий. Он сообщил о росте потенциала российской армии.
"Мы идём вперёд, мы наступаем. Сейчас то, что нам казалось опциями, входит в основной пакет необходимых факторов для победы", — сказал Сладков.
Ранее сообщалось о новых видеокадрах расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ.
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