В Сети опубликованы новые видеокадры расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ

Недавно появилось видео с жуткими кадрами казни российских военнослужащих перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Они пытались придумать оправдания, что солдаты ВС РФ были убиты прилётом мины или в бою. Однако бойцы были убиты ВСУ.

Сегодня опубликованы очередные видеозаписи расстрела российских пленных украинскими боевиками. На кадрах видно, что рядом с нашими бойцами нет орудий. Произошло хладнокровное убийство безоружных.

Данные записи с места событий разместил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, но по этическим соображениям издание Pravda.Ru не публикует их.

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