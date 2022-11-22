Авиабомбы ОДАБ-500 ВКС РФ разгромили формирования ВСУ под Спорным

Украинские войска продолжают отчаянные попытки прорыва российской обороны в ЛНР ударами как с севера на линии Сватово — Кременная, так и с юга, атакуя позиции армии РФ из района Северска по направлении к Лисичанску. Telegram-канал "Военная хроника" опубликовал видео наступления ВСУ.

На кадрах видно, как противник пытался овладеть укрепрайоном, созданным вдоль шоссе Т-13-02 между Берестовым и Верхнекаменкой.

Украинские военные сконцентрировались в Спорном, откуда выдвинулась первая группа бойцов. Под прикрытием тяжёлой пехоты стрелки проникли в траншеи, где состоялся ближний бой.

За движениями противника вели наблюдения дроны ВС РФ. Их операторы показывали цели штурмовикам и артиллерии. Был нанесён удар с воздуха, после этого ВСУ потеряли часть живой силы. После завершения эвакуации раненых в бой вступила вторая группа военных, которые вышли на позиции нашей армии с правого фланга и закрепились в части окопов.

По вражеским силам был открыт огонь с участием гаубиц "Гиацинт-Б" и Д-20. Российская артиллерия уничтожила логистический узел ВСУ, откуда шло наступление. Бойцы Украины были вынуждены отойти в лесопосадку, делая попытки сбить дроны ВС РФ. Бомбардировщик Су-34 с малой высоты сбросил бомбы ОДАБ-500, добившие противника.

Наступление ВСУ захлебнулось, и атака украинской армии завершилась разгромом ВСУ. Данный бой продемонстрировал важность разведывательных БПЛА, артиллерии и авиации в сражении.