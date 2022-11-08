Фомченков: ВСУ создали оборонительные сооружения в районе Сватово — Кременная

В районе Сватово — Кременная продолжаются боевые действия. Командир "Русского Легиона" Сергей Фомченков (с позывным Фомич) проинформировал о ситуации на 8 ноября.

Он отметил, что после нескольких дней затишья ВСУ начали активно действовать севернее Кременной. Наши войска выявили накопление танков, ББМ и пехоты противника западнее Краснопоповки. Артиллерия ВС РФ нанесла удар по обнаруженным объектам.

8 ноября с утра ВСУ начали атаку позиций армии России на этом направлении. Наши войска смогли её успешно отбить, в результате чего противник понёс большие потери.

Фомченков обратил внимание на создание ВСУ оборонительных сооружений. Командир сообщает о наличии линии обороны с установкой дотов из железобетонных блоков и готовых "колпаков" между Невским и Краснопоповкой.

"Предположительно, противник выстраивает оборонительные сооружения с целью воспрепятствовать нашему возможному контрнаступлению на этом направлении. Но не исключено и то, что, не выполнив поставленной задачи, — до 8 ноября взять Сватово, командование ВСУ начинает предпринимать подготовительные меры к "зимнему противостоянию" — ведению оборонительной в...* на сложившейся линии фронта", — предположит комбат.

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