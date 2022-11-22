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Хатылев: главные отличия СВО на Украине — дроны и ракетное вооружение

Силовые структуры

Полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев рассказал, в чём заключаются главные отличия текущей спецоперации на Украине от других военных кампаний.

Хатылев: главные отличия СВО на Украине — дроны и ракетное вооружение

Эксперт отметил, что в спецоперация Россия впервые начала использовать разного рода беспилотники, а также перешла на уничтожение подразделений противника артиллерийским огнём.

"Мы пришли к классическому ведению боевых действий 20 века. Идет разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или каких-то групп. То есть это "Ураганы", "Смерчи" и все установки, которые применяют ракетное вооружение. Это, соответственно, применение "Искандеров". Отсюда и, естественно, меняется тактика", — сказал Хатылев в беседе с URA. RU.

Полковник добавил, что на подготовку к удару по противнику тратилось много времени, сегодня же ВС РФ должны действовать максимально быстро, чтобы не получить удар в ответ.

"Обнаружили цель, ударили и ушли в сторону. Потому что буквально через пять минут будет нанесен удар по нам", — пояснил Хатылев.

Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны артиллерийская подготовка к атаке занимала не менее пары часов, сегодня же военные не располагают таким количество времени.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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