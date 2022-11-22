Отбросивший восемь гранат, прилетавших к нему с украинского коптера, боец Народной милиции (НМ) ДНР Рустам Худайнуров высказался о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который сделал пародию на него. Боец поделился своим мнением об этом в разговоре с изданием Shot.
Военнослужащий назвал Некоглая глупым мальчиком и предложил отправить его в зону спецоперации на Украине, чтобы он так больше не делал.
Боец отметил также, что блогер делал это ради просмотров и денег. Но на дурачков обижаться нельзя, заключил он.
Напомним, суд в Москве 9 ноября постановил депортировать Некоглая, уроженца Молдавии, за нарушение миграционного законодательства РФ. Ранее он записал видео, в котором принёс извинения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.