Отбросивший гранаты из окопа боец предложил послать блогера Некоглая в зону СВО

Отбросивший восемь гранат, прилетавших к нему с украинского коптера, боец Народной милиции (НМ) ДНР Рустам Худайнуров высказался о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который сделал пародию на него. Боец поделился своим мнением об этом в разговоре с изданием Shot.

Военнослужащий назвал Некоглая глупым мальчиком и предложил отправить его в зону спецоперации на Украине, чтобы он так больше не делал.

Боец отметил также, что блогер делал это ради просмотров и денег. Но на дурачков обижаться нельзя, заключил он.

Напомним, суд в Москве 9 ноября постановил депортировать Некоглая, уроженца Молдавии, за нарушение миграционного законодательства РФ. Ранее он записал видео, в котором принёс извинения.