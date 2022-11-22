Украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, заявил, что ему удалось установить личности всех украинских боевиков, которые расстреливали пленных за весь период военных действий. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что речь идёт не о той малой части случаев, которая зафиксирована на видео, а именно о всех.
"Каждый, кто это делал или просто присутствовал делится этим опытом с лучшим другом или подругой. Некоторые даже с родителями. Некоторые со своими кураторами из СБУ. Всё это фиксируется и накапливается в папках украинскими спецслужбами, где у меня много своих людей", — заметил Джокер.
Он также пообещал очень скоро устроить так, что сами же украинские спецслужбы начнут избавляться от своих "отморозков", а иногда будут делать это публично.
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