Все участники жестокой расправы над пленными солдатами российской армии под Макеевкой — десантники из Львова, прошедшие подготовку с психологами НАТО. Их жизнь изучили по соцсетям журналисты "МК".
Издание пишет, что главный организатор расстрела лежащих на земле солдат Назар Михайловский учился в Харьковском университете внутренних дел и играл в команде КВН "Следствие ведут".
В юношестве он придерживался совсем других взглядов. На его стене можно обнаружить мемы с нелепыми высказываниями киевского мэра Виталия Кличко и видео с Парада Победы в Херсоне в 2011 году.
В зону боевых действий Михайловский отправился ещё в 2014 году. Разделял с ним его увлечения Артур Бортничук. Они учились в одном ВУЗе и оба были квнщиками.
Бортничук — сын футбольного тренера из нововолынского клуба "Шахтёр", отмечает издание.
В расправе участвовал и житель Львова Андрей Сокол. Он позирует на фоторграфиях в военной форме на фоне казармы.
Предполагается, что один из российских солдат ранил Сокола, что и послужило причиной жестокой расправы над всеми бойцами. Однако эту версию озвучила украинская сторона, и она может быть выдумана, чтобы снизить градус ненависти в отношении карателей.
Участие в расстреле принимали и другие боевики, большинство из которых — бойцы из 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующейся во Львове.
Как заявил один из бывших военнослужащих этого подразделения, с бригадой работали американские специалисты информационно-психологических операций, а солдаты получали приказы обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса.
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