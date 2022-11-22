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Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера

Силовые структуры

Все участники жестокой расправы над пленными солдатами российской армии под Макеевкой — десантники из Львова, прошедшие подготовку с психологами НАТО. Их жизнь изучили по соцсетям журналисты "МК".

Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера

Издание пишет, что главный организатор расстрела лежащих на земле солдат Назар Михайловский учился в Харьковском университете внутренних дел и играл в команде КВН "Следствие ведут".

В юношестве он придерживался совсем других взглядов. На его стене можно обнаружить мемы с нелепыми высказываниями киевского мэра Виталия Кличко и видео с Парада Победы в Херсоне в 2011 году.

В зону боевых действий Михайловский отправился ещё в 2014 году. Разделял с ним его увлечения Артур Бортничук. Они учились в одном ВУЗе и оба были квнщиками.

Бортничук — сын футбольного тренера из нововолынского клуба "Шахтёр", отмечает издание.

В расправе участвовал и житель Львова Андрей Сокол. Он позирует на фоторграфиях в военной форме на фоне казармы.

Предполагается, что один из российских солдат ранил Сокола, что и послужило причиной жестокой расправы над всеми бойцами. Однако эту версию озвучила украинская сторона, и она может быть выдумана, чтобы снизить градус ненависти в отношении карателей.

Участие в расстреле принимали и другие боевики, большинство из которых — бойцы из 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующейся во Львове.

Как заявил один из бывших военнослужащих этого подразделения, с бригадой работали американские специалисты информационно-психологических операций, а солдаты получали приказы обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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