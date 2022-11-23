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Константинов: заявления о наступлении ВСУ на Крым говорят о неадекватности Киева

Силовые структуры

Киев распространяет неадекватные заявления о готовящейся военной кампании по установлению контроля над Крымом, заявил руководитель парламента республики Владимир Константинов.

Константинов: заявления о наступлении ВСУ на Крым говорят о неадекватности Киева

По его словам, российские политики ничего не могут противопоставить выступлениям украинских чиновников, ведь они не употребляют запрещённые препараты. Как пояснил глава парламента, в иной ситуации власти РФ могли бы говорить о планируемом "штурме Вашингтона, Нью-Йорка" и других городов.

"Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", — указал Константинов в беседе с РИА Новости.

Он также призвал достичь всех целей специальной военной операции.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что киевский режим готовит военную кампанию по захвату Крыма. Сенатор Виктор Бондарев, оценивая эти слова, подчеркнул: у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для организации наступления на полуостров.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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