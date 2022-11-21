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Сенатор Бондарев: у Киева нет военной силы и ресурсов для наступления на Крым

Силовые структуры

Российский сенатор Виктор Бондарев оценил планы "наступления" Украины на Крым, озвученные ранее главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, дальше слов у Киева дело не пойдёт, поскольку у него нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан для этого.

Политик считает, что реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в авантюре, Запад также не приложит.

Сенатор в своём Telegram-канале назвал заявления Ермака о планах взять Крым "безрассудными и наглыми" и выразил уверенность в том, что это ничто иное, как заигрывание с собственными гражданами для поднятия морального духа.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли скептически оценил планы наступления Украины на Крым.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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