Российский сенатор Виктор Бондарев оценил планы "наступления" Украины на Крым, озвученные ранее главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, дальше слов у Киева дело не пойдёт, поскольку у него нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан для этого.
Политик считает, что реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в авантюре, Запад также не приложит.
Сенатор в своём Telegram-канале назвал заявления Ермака о планах взять Крым "безрассудными и наглыми" и выразил уверенность в том, что это ничто иное, как заигрывание с собственными гражданами для поднятия морального духа.
Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли скептически оценил планы наступления Украины на Крым.
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